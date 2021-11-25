10 человек пострадали при задымлении на шахте в Кузбассе

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Задымление случилось на угольной шахте в Кузбассе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление источника в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в городе Белово на шахте "Листвяжская". На место происшествия были направлены несколько отделений горных спасателей.

"По предварительным данным, пострадали 10 человек", – заявил источник.

О состоянии пострадавших информации пока нет. Причины случившегося на данный момент не установлены.

Источник добавил, что в момент задымления в шахте находились 287 человек. Сейчас проводится их эвакуация.

Ранее выброс метана произошел в шахте Абайская в Карагандинской области Казахстана.

По данным МЧС, всего в шахте на момент инцидента находились 64 человека. Шестеро из них погибли, двое пострадали. Остальные горняки смогли самоэвакуироваться.