10 человек пострадали при задымлении на шахте в Кузбассе

06:45
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Задымление случилось на угольной шахте в Кузбассе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление источника в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел в городе Белово на шахте "Листвяжская". На место происшествия были направлены несколько отделений горных спасателей.
"По предварительным данным, пострадали 10 человек", – заявил источник.
О состоянии пострадавших информации пока нет. Причины случившегося на данный момент не установлены.
Источник добавил, что в момент задымления в шахте находились 287 человек. Сейчас проводится их эвакуация.
Ранее выброс метана произошел в шахте Абайская в Карагандинской области Казахстана.
По данным МЧС, всего в шахте на момент инцидента находились 64 человека. Шестеро из них погибли, двое пострадали. Остальные горняки смогли самоэвакуироваться.
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