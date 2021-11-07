Выброс метана произошел на шахте в Казахстане

08:13
Фото: ТАСС/Антон Вергун
На шахте Абайская в Казахстане произошел выброс метана, в результате чего погибли шесть рабочих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по республике.
"В дежурно-диспетчерскую службу департамента по ЧС Карагандинской области поступила информация о том, что в городе Абай на шахте Абайская в забое вентиляционного штрека К10 произошел выброс газа метан. Из восьми работников, находящихся в забое, шесть погибло, двое травмировано (состояние уточняется)", – говорится в сообщении.
Авария произошла в 9:30 (06:30 по московскому времени). Всего в шахте, по данным МЧС, находилось 64 человека.
На место происшествия по поручения премьер-министра Казахстана Аскара Мамина выехала комиссия под руководством министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина для выяснения причин и обстоятельств случившегося.
Ранее обрушение породы случилось на руднике "Интернациональный" в городе Мирном в Якутии. Известно, что прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили локальное обрушение в блоке номер 11, в результате которого одному из работников шахты придавило ноги.
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