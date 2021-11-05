Один человек пострадал при обрушении породы на руднике в Якутии

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Обрушение породы случилось на руднике "Интернациональный" в городе Мирном в Якутии. Об этом сообщается на официальном сайте регионального главка МЧС.

Известно, что прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили локальное обрушение в блоке номер 11, в результате которого одному из работников шахты придавило ноги.

"Горноспасатели МЧС России подняли пострадавшего на поверхность и передали медикам, в превентивных мерах проводится вывод работников на поверхность", – сообщается в материале.

В результате случившегося никто не погиб. Сейчас спасатели продолжают обследовать данный участок.

"Угрозы работникам и предпосылок к дальнейшему обрушению нет, газовая обстановка в норме", – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее сигнал о задымлении прозвучал на шахте "Байкаимская" в Беловском районе Кемеровской области. Сообщалось, что забой самостоятельно покинули 55 горняков.