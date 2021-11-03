На шахте "Байкаимская" в Кузбассе эвакуировали 55 горняков из-за сигнала о задымлении

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

На шахте "Байкаимская" в Беловском районе Кемеровской области эвакуировали 55 горняков из-за сигнала о задымлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По данным агентства, люди покинули забой самостоятельно, помощь спасателей им не потребовалась.

В августе на шахте горно-обогатительного комбината в поселке Яковлево Белгородской области произошел пожар, загорелась подземная самоходная машина.

К ликвидации возгорания привлекали 37 человек и 11 единиц техники. Порядка 200 работников предприятия были эвакуированы. Никто не пострадал.