Пожар произошел на шахте в Белгородской области

Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области

На шахте горно-обогатительного комбината в поселке Яковлево Белгородской области произошел пожар, загорелась подземная самоходная машина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В 04:34 объявлена локализация пожара, в 04:35 ликвидация открытого горения, в 05:36 полная ликвидация пожара на площади 4-х квадратных метров", – говорится в сообщении.

Уточняется, что к ликвидации возгорания привлекали 37 человек и 11 единиц техники.

Как сообщает ТАСС, порядка 200 работников предприятия были эвакуированы. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали при проведении взрывных работ на Тугнуйском угольном разрезе в Бурятии. Пострадавших госпитализировали в Мухоршибирскую ЦРБ.