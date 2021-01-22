Два человека погибли после обрушения в шахте в Кемеровской области

Фото: ГУ МЧС РФ по Кемеровской области

Два человека погибли после выброса метана и обрушения породы в шахте в Кемеровской области. Такую информацию сообщил оперативный дежурный регионального управления Ростхнадзора.

По данным ТАСС, внезапный выброс угля и газа в подготовительном забое произошел на шахте имени Тихова.

"По прибытии на участок обнаружен один пострадавший без признаков жизни – горный мастер. Второго (погибшего. – Прим. Ред.) нашли", – сообщил дежурный.

В данный момент еще один человек остается под завалами.

Инцидент случился в городе Ленинск-Кузнецкий. В момент обрушения горной породы в шахте находились 44 человека. 41 из них смог самостоятельно выбраться на поверхность.

В данный момент 3 отделения ВГСО продолжают поисковые работы.