Обрушение породы произошло в шахте в Кемеровской области

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Выброс метана произошел на угольной шахте в Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Как передает ТАСС, инцидент случился в городе Ленинск-Кузнецкий. Из-за выброса произошло обрушение горной породы в забое.

"В шахте на этот момент находились 44 человека, 41 вышел на поверхность", – рассказали в МЧС.

Там пояснили, что под завалами остаются три человека. В данный момент 3 отделения ВГСО ведут поисковые работы.

Ранее произошел обвал на территории золоторудной шахты Асачинского месторождения ЗАО "Тревожное Зарево". В результате под завалами оказались пять человек, трое из которых смогли самостоятельно выбраться на поверхность.

Позднее были найдены тела двух человек. Выжить им не удалось.

По факту случившегося было открыто уголовное дело. По версии следствия, смерть рабочих наступила из-за несоблюдения правил безопасности в момент отслоения горной массы.