Дело возбудили по факту обвала на шахте на Камчатке

07:12
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Уголовное дело открыли по факту обвала на шахте на Камчатке. Об этом сообщает сайт Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.
Обвал на территории золоторудной шахты Асачинского месторождения ЗАО "Тревожное Зарево" случился накануне. В результате под завалами оказались пять человек, трое из которых смогли самостоятельно выбраться на поверхность.
Позднее были найдены тела двух человек. Выжить им не удалось.
"Следственным отделом по городу Елизово следственного управления СК России по Камчатскому краю по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, возбуждено уголовное дело", – подтвердили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
По версии следствия, смерть рабочих наступила из-за несоблюдения правил безопасности в момент отслоения горной массы.
Ранее на шахте "Воргашорская" в Коми произошло обрушение ленточного конвейера для транспортировки угля. В результате случившегося погибли 4 человека.
По факту инцидента было открыто уголовное дело.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: