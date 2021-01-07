Дело возбудили по факту обвала на шахте на Камчатке

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Уголовное дело открыли по факту обвала на шахте на Камчатке. Об этом сообщает сайт Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

Обвал на территории золоторудной шахты Асачинского месторождения ЗАО "Тревожное Зарево" случился накануне. В результате под завалами оказались пять человек, трое из которых смогли самостоятельно выбраться на поверхность.

Позднее были найдены тела двух человек. Выжить им не удалось.

"Следственным отделом по городу Елизово следственного управления СК России по Камчатскому краю по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, возбуждено уголовное дело", – подтвердили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

По версии следствия, смерть рабочих наступила из-за несоблюдения правил безопасности в момент отслоения горной массы.

Ранее на шахте "Воргашорская" в Коми произошло обрушение ленточного конвейера для транспортировки угля. В результате случившегося погибли 4 человека.

По факту инцидента было открыто уголовное дело.