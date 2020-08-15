Уголовное дело заведено после гибели четырех монтажников на шахте в Коми

Фото: ГУ МЧС России по Республике Коми

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту гибели четырех человек на шахте "Воргашорская" в Коми. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"По данным следствия, 15 августа текущего года на территории шахты "Воргашорская" при разборе выведенной из эксплуатации галереи углеподачи, соединяющей здания погрузки и сортировки угля, произошло обрушение галереи", – заявили в ведомстве.

Как установили правоохранительные органы, погибли четыре работника подрядной организации, которая осуществляла работы по демонтажу сооружения. Инцидент не повлиял на работу шахты, следственные действия продолжаются.

В июне обрушение шахты произошло в афганской провинции Саманган, в результате случившегося погибло не менее 30 человек. По словам очевидцев, порядка 12 рабочих было ранено.