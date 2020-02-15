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Более 200 горняков эвакуировали из шахты в Белгородской области из-за задымления. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС РФ.

"Выведены все рабочие. В безопасном месте в шахте остаются восемь человек обслуживающего персонала для поддержания работоспособности шахты", – заявили в ведомстве.

Задымление произошло в вентиляционном отсеке шахты горно-обогатительного комбината в поселке Яковлево Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших нет.

В августе 2017 года произошла авария на руднике "Мир". Из-за прорыва воды шахта оказалась частично затопленной. Под землей находился 151 работник, восемь из них не сумели выйти на поверхность. Поисково-спасательная операция продолжалась три недели круглосуточно.

Всего в ликвидации последствий аварии было задействовано 320 человек, из которых 170 – специалисты МЧС России, командированные в Мирный из различных регионов.

Комиссия Ростехнадзора оценила ущерб от аварии на руднике в 10,2 миллиарда рублей. Родственники горняков считают, что рудник находился в плохом состоянии, а шахтеров заставляли работать 12-часовыми сменами.