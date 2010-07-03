Названа возможная причина гибели рабочих на руднике в Норильске

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Три работника рудника "Таймырский" компании "Норникель" в Красноярском крае, по предварительным данным, погибли от недостатка кислорода, заявил операционный директор компании Сергей Дяченко.

По его словам, специалисты установили, что трагедия не связана с горно-геологическими условиями, также она не связана с технологическими процессами.

"Выработка была тупиковая, давно оставленная без работы, и работники, по всей видимости, получили удушье от недостаточного содержания кислорода в атмосфере выработки", – цитирует Дяченко ТАСС.

Он отметил, что на сегодняшний день взяты все пробы, ведется расследование.

"Комиссия создана, ведется расследование под руководством Ростехнадзора. Также в компании создана внутренняя комиссия, которая также будет расследовать причины и обстоятельства случившегося", – подчеркнул Дяченко.

По данным следствия, 22 октября двое сотрудников спустились в горную вентиляционную выработку транспортного заезда на глубине 1,345 тысячи метров для проверки состояния объекта.

Спустя несколько часов, когда мужчины не вернулись, их пошел искать горный мастер. В итоге все трое перестали выходить на связь.

"Норникель" организовал внутреннее расследование. Компания будет сообщать о новых данных с места ЧП по мере их поступления. Обстоятельства произошедшего продолжают выяснять.

Рудник "Таймырский" горно-металлургической компании "Норникель" находится на севере России недалеко от города Норильска. Это один из самых глубоких рудников континента. На предприятии добывают никель, медь, кобальт и другую руду.

В августе 2017 года произошла авария на руднике "Мир". Из-за прорыва воды шахта оказалась частично затопленной. Под землей находился 151 работник, восемь из них не сумели выйти на поверхность. Поисково-спасательная операция продолжалась три недели круглосуточно.

Всего в ликвидации последствий аварии было задействовано 320 человек, из которых 170 – специалисты МЧС России, командированные в Мирный из различных регионов. Комиссия Ростехнадзора оценила ущерб от аварии на руднике в 10,2 миллиарда рублей. Родственники горняков считают, что рудник находился в плохом состоянии, а шахтеров заставляли работать 12-часовыми сменами.

