Экс-глава рудника "Мир" найден мертвым в СИЗО

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Бывший начальник алмазного рудника "Мир" Алексей Бурксер найден мертвым в следственном изоляторе Якутска, сообщили РИА Новости в управлении ФСИН по региону. По предварительным данным, смерть была ненасильственной.

Авария на руднике произошла 4 августа 2017 года. Из-за прорыва воды шахта оказалась частично затопленной. Под землей находился 151 шахтер, восемь из них не сумели выйти на поверхность. Поисково-спасательная операция на руднике "Мир" продолжалась три недели круглосуточно.

Всего в ликвидации последствий аварии задействовано 320 человек, из которых 170 – специалисты МЧС России, командированные в Мирный из различных регионов. Комиссия Ростехнадзора оценила ущерб от аварии на руднике в 10,2 миллиарда рублей.

Родственники горняков считают, что рудник находился в плохом состоянии, а шахтеров заставляли работать 12-часовыми сменами.

Подозреваемых по делу – Алексея Бурксера и Александра Манна – суд арестовал накануне. По данным СК, фигурантов дела отправили в СИЗО в связи с тем, что Бурксер "предпринимал активные попытки скрыться", а и. о. главного инженера Манн пытался воспрепятствовать расследованию.

По версии следствия, Бурксер и Манн знали, что в июле 2017 года на шахте из-за ухудшения горно-геологической ситуации появились признаки прорыва воды, но не остановили работу рудника и не вывели горняков на поверхность.

