Горняк погиб при обрушении породы на шахте под Оренбургом

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Рабочий погиб при обрушении породы на руднике по добыче медной руды под Оренбургом, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Еще двое человек получили травмы. Всего в момент аварии в шахте находилось 435 человек.

Эвакуация не проводилась. Шахта продолжает работать.

В конце августа в Североуральске в Свердловской области произошло обрушение горной породы на шахте Ново-Кальинская. Один рабочий оказался заблокирован.