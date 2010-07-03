Горняков эвакуировали из шахты в Якутии

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Горняков эвакуировали из шахты "Денисовская" в Якутии. Там произошел пожар на подстанции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в администрации шахты.

"В забое была смена – 60 человек", – сообщил источник.

Горняки не пострадали, их успели вывести на поверхность.

Несколько дней назад один человек погиб при обрушении горной породы на руднике "Сарылах" в Оймяконском районе Якутии. Это случилось во время очистных работ.

В момент обрушения на смене было 16 человек, из них 15 эвакуировались сами. Однако одного из горняков завалило. Его тело достали из-под завалов уже без признаков жизни.

