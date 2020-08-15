Четверо шахтеров погибли при обрушении на шахте в Воркуте

15:17 (обновлено 15.08.2020 16:00)
Фото: ГУ МЧС России по Республике Коми
Четверо шахтеров погибли при обрушении ленточного конвейера для транспортировки угля на шахте в Воркуте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"На шахте "Воргашорская" произошло обрушение надземной галереи с ленточным конвейером для транспортировки угля. Погибли четверо работников предприятия", – сказал собеседник агентства.
Источник добавил, что причиной случившегося могло стать нарушение технологического процесса.
Информацию о ЧП подтвердили в ГУ МЧС по Коми. Там отметили, что погибших извлекли из-под завалов.
"15 августа поступило сообщение, что на поверхности шахты "Воргашорская" АО "Воркутауголь" произошло обрушение галереи (перехода) между зданиями", – передают в МЧС.
На месте продолжаются спасательные работы, привлечены силы и средства РСЧС, в том числе от МЧС РФ – 29 человек и семь единиц техники.
Шахту не эвакуировали, заявили в пресс-службе "Северстали".
"Так как это [обрушение произошло] на поверхности, не входит в техпроцесс и угрозы жизни шахтерам нет, эвакуация не потребовалась", – рассказали ТАСС.
В июне обрушение шахты произошло в афганской провинции Саманган, в результате случившегося погибло не менее 30 человек. По словам очевидцев, порядка 12 рабочих было ранено. Предварительной причиной обрушения шахты назвали взрыв.
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