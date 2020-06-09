При обрушении шахты в Афганистане погибли 30 человек

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При обрушении угольной шахты, которая находится в афганской провинции Саманган, погибло не менее 30 человек. Об этом сообщает афганский телеканал "Толо ньюс", который приводит комментарии местных жителей.

Как сообщают очевидцы, порядка 12 рабочих было ранено в результате происшествия. Предварительной причиной обрушения шахты, возможно, стал взрыв, уточняет канал.

По словам представителя провинциальной полиции, в настоящий момент точные данные о пострадавших у властей отсутствуют.

Ранее стало известно, что более 200 горняков эвакуировали из шахты в Белгородской области. Задымление произошло в вентиляционном отсеке шахты горно-обогатительного комбината в поселке Яковлево.