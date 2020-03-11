Задымление произошло на шахте "Заполярная – 2" в Коми

11 марта, 22:56
Фото: МЧС РФ по Республике Коми/ТАСС
В Коми из шахты "Заполярная – 2" из-за задымления эвакуируют шахтеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
По данным ведомства, задымление происходит в блоке "Воркутинская". К месту ЧП отправлены пять отделений спасателей военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ).
В МЧС уточнили, что задымление возникло на отметке 620 метров. Из магистральной конвейерной выработке на шахте выведены 84 человека, внутри остаются еще 158. По предварительным данным, пострадавших нет.
В феврале более 200 горняков эвакуировали из шахты в Белгородской области из-за задымления. Задымление произошло в вентиляционном отсеке шахты горно-обогатительного комбината в поселке Яковлево Белгородской области.
В августе 2017 года произошла авария на руднике "Мир". Из-за прорыва воды шахта оказалась частично затопленной. Под землей находился 151 работник, восемь из них не сумели выйти на поверхность. Поисково-спасательная операция продолжалась три недели круглосуточно.
Всего в ликвидации последствий аварии было задействовано 320 человек, из которых 170 – специалисты МЧС России, командированные в Мирный из различных регионов.
Комиссия Ростехнадзора оценила ущерб от аварии на руднике в 10,2 миллиарда рублей. Родственники горняков считают, что рудник находился в плохом состоянии, а шахтеров заставляли работать 12-часовыми сменами.
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