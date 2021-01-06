Два человека оказались под завалами в шахтах на Камчатке

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Обрушение случилось в шахтах золоторудного месторождения на Камчатке. Об этом сообщается на сайте правительства региона.
"Информация об обрушении в шахтах Асачинского золоторудного месторождения поступила в оперативную дежурную смену краевого МЧС сегодня, 6 января, около полудня", – отмечает пресс-служба правительства.
По имеющимся данным, после обрушения под завалами оказались пять человек. Трое из них смогли самостоятельно выбраться на поверхность.
"Судьба еще двух человек остается неизвестной", – уточнили в пресс-службе.
Ранее на шахте "Воргашорская" в Коми произошло обрушение ленточного конвейера для транспортировки угля. В результате случившегося погибли 4 человека.
По факту инцидента было заведено уголовное дело. Отмечалось, что произошедшее не повлияло на работу шахты.