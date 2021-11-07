Шахтеры, пострадавшие при выбросе метана в Казахстане, находятся в реанимации

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Двое горняков, пострадавших при выбросе метана в шахте в Казахстане, находятся в реанимации. Об этом, ссылаясь на пресс-службу областного управления здравоохранения, сообщает госагентство "Казинформ".

"7 ноября в многопрофильную больницу имени профессора Х.Ж. Макажанова поступили два работника шахты 1960 и 1963 года рождения. У обоих пациентов обнаружено острое отравление шахтными газами, в том числе метаном и угарным газом", – рассказали в пресс-службе.

Пациентам диагностировали токсикогипоксическую энцефалопатию. В настоящий момент шахтеры находятся в реанимации.

"Врачами клиники оказывается вся необходимая медицинская помощь", – добавили в областном управлении здравоохранения.

Выброс метана произошел в шахте Абайская в Карагандинской области Казахстана в 9:30 (06:30 по московскому времени). Всего в шахте, по данным МЧС, находилось 64 человека. Шестеро из них погибли, двое пострадали. Остальные горняки самоэвакуировались.

