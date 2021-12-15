Глава холдинга "СДС-Уголь" Федяев не признал вину по делу об аварии на шахте "Листвяжная"

16:31
Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса/ТАСС
Глава холдинга "СДС-Уголь" Михаил Федяев не признал вину по делу об аварии на шахте "Листвяжная". Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Она уточнила, что ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия").
"(Гендиректору компании. – Прим. ред.) Геннадию Алексееву, а также техническому директору "СДС-Уголь" Антону Якутову, главному инженеру ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолию Лобанову инкриминируется преступление, предусмотренное частью 3 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", – добавила Петренко.
СК просит заключить четверых обвиняемых под стражу.
25 ноября на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло задымление. Жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.
По факту случившегося было заведено два уголовных дела. Материалы переданы в центральный аппарат Следственного комитета РФ.
Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин рассказал, что после трагедии на "Листвяжной" прокуратура организовала проверки на угледобывающих предприятиях. В результате в 10 регионах выявили серьезные нарушения требований промышленной безопасности.
В СК сообщили о задержании собственника шахты "Листвяжная" Михаила Федяева
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