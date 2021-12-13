Спасатели завершили поисковые работы на шахте "Листвяжная"

Фото: Пресс-служба правительства Кемеровской области/ТАСС

Спасатели объявили об окончании поисковых работ на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом заявили в МЧС.

Как передает РИА Новости, горноспасатели подняли на поверхность тело последнего погибшего шахтера.

25 ноября на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло задымление. Жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

По факту случившегося было заведено два уголовных дела. Материалы переданы в центральный аппарат Следственного комитета. Директора шахты, его заместителя, начальника участка и двоих сотрудников Ростехнадзора арестовали.