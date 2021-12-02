Владельцы шахты "Листвяжная" ответили на вопрос Путина об аварии

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Глава совета директоров холдинга "СДС-Уголь" Михаил Федяев и гендиректор компании Геннадий Алексеев на совещании с Владимиром Путиным заявили о готовности понести наказание за смерть людей в результате аварии на шахте "Листвяжная".
Федяев, отвечая на вопрос президента о безопасности в шахте, заявил, что компания не экономила средств на этом, однако все это перечеркнул человеческий фактор. При этом, по словам Алексеева, официальные отчеты "СДС-Угля" содержали лишь кажущуюся стабильность.
"Фальсифицировались эти данные, ведь кто-то это делал. Зачем? Чтобы побольше добыть и на экспорт отправить? Результат какой трагический. Теперь все сидим и головы опустили", – указал Путин.
Президент добавил, что Следственный комитет и прокуратура подробно разберутся в обстоятельствах ЧП и огласят необходимые обвинения.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.
Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
Путин назвал недопустимым злоупотребление мужеством шахтеров
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