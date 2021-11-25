В Кемеровской области объявили трехдневный траур по погибшим шахтерам

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства Кемеровской области

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил трехдневный траур (с 26 по 28 ноября) по рабочим, погибшим в результате ЧП в шахте "Листвяжная". Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

"Мы скорбим по погибшим, выражаем соболезнования родным и близким. Дни с 26 по 28 ноября в Кузбассе будут днями траура", – заявил Цивилев.

Он подчеркнул, что правительство Кузбасса окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. По некоторым данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

В результате ЧП, по последним данным, погибли 11 человек, еще 60 пострадали. Всего в шахте находились 285 человек, вывести на поверхность на данный момент удалось 239.

По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").

