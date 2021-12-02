Путин ударил кулаком по столу во время совещания об условиях работы шахтеров

19:54
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин ударил кулаком по столу во время совещания о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области, на котором обсуждались условия работы шахтеров.
"Они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать. Вот в этом был смысл наших решений в 2010 году", – заявил глава государства.
Также Путин озвучил причину аварии на шахте "Листвяжная". По его словам, руководство не проводило должного контроля. Президент добавил, что СК и прокуратура подробно разберутся в обстоятельствах ЧП и огласят необходимые обвинения.
"А совет директоров как-то следит за тем, что происходит в сфере безопасности, или только деньги считает?" – с таким вопросом Путин обратился к главе совета директоров "СДС уголь" Михаилу Федяеву.
Кроме того, глава государства выразил недовольство докладом главы Минтруда РФ Антона Котякова о системе оплаты труда горняков, отметив, что был проведен недостаточно глубокий анализ.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва.
Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.
Путин назвал недопустимым злоупотребление мужеством шахтеров
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