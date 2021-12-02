Путин назвал причину трагедии на шахте в Кузбассе

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Причиной трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе стало отсутствие контроля со стороны ее руководства. Об этом в ходе совещания по ситуации в угольной отрасли региона заявил Владимир Путин, сославшись на соответствующий доклад Следственного комитета.

"Ключевые вещи все-таки зачитаю. Причиной аварии стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ, <...> проводимых при повышенной загазованности метана", – заявил Путин.

Согласно докладу, руководство шахты систематически скрывало факт повышенной концентрации метана в воздухе, а сотрудники Ростехнадзора между тем не проводили регулярные проверки на шахте, несмотря на то что та относится к объектам первого класса опасности.

О задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове стало известно утром 25 ноября. По предварительным данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

В результате аварии погиб 51 человек, еще 99 пострадали.

