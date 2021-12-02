Горноспасатели подняли из шахты "Листвяжная" в Кузбассе тела пятерых человек

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Горноспасатели подняли из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области тела еще троих погибших. В общей сложности за сегодня удалось поднять тела пятерых, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

По данным министерства, работы на объекте продолжаются.

О задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове стало известно утром 25 ноября. По предварительным данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

В результате аварии погиб 51 человек, еще 99 пострадали.

Председатель СК Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства два уголовных дела по факту ЧП.

