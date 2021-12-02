Власти Кузбасса выдадут более 40 квартир семьям погибших и пострадавшим на "Листвяжной"

15:56
Фото: ТАСС/Максим Киселев
Власти Кемеровской области предоставят более 40 квартир семьям погибших и пострадавшим в результате аварии на шахте "Листвяжная", заявил глава региона Сергей Цивилев. Об этом сообщает РИА Новости.
"Более 40 квартир будет выдано для (семей. – Прим. ред.) погибших и пострадавших. Решаются сразу вопросы и обучения, и лечения. Я веду сам личный прием с каждым пострадавшим", – доложил он Владимиру Путину на совещании о ситуации на угольных предприятиях Кузбасса.
Ранее Цивилев сообщил о назначении дополнительных компенсационных выплат семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва на "Листвяжной". Семьи погибших получат еще по 1 миллиону рублей, пострадавшие, получившие тяжкий вред, – по 400 тысяч рублей, средний и легкий – по 200 тысяч рублей.
Правительство России, в свою очередь, выделило 80 миллионов рублей на помощь пострадавшим и семьям погибших в результате аварии. Кроме того, компания – владелец шахты выплатила в качестве компенсации около 100 миллионов рублей.
О задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове стало известно утром 25 ноября. По предварительным данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. В результате аварии погиб 51 человек, еще 99 пострадали.
Кабмин выделит 80 млн рублей пострадавшим и семьям погибших при ЧП на шахте в Кузбассе
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