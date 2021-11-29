Кабмин выделит 80 млн рублей пострадавшим и семьям погибших при ЧП на шахте в Кузбассе

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Правительство России выделит 80 миллионов рублей на помощь пострадавшим и близким погибших при аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

"Правительство со своей стороны также направит средства, чтобы поддержать каждого пострадавшего и каждую семью погибшего. Подписано распоряжение о выделении на эти цели около 80 миллионов рублей", – заявил он на совещании с вице-премьерами.

Глава кабмина отметил, что семьи погибших получат по миллиону рублей, пострадавшие, получившие тяжкий и средней вред здоровью – по 400 тысяч рублей, легкий – по 200 тысяч рублей.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, в свою очередь, сообщил, что компания – владелец шахты выплатила в качестве компенсации семьям погибших и пострадавших около 100 миллионов рублей. Также продолжаются выплаты компенсаций из регионального бюджета.

"Из областного бюджета и муниципалитетов мы сегодня закончим все выплаты, две семьи отказались получать выплаты, пока не будут подняты на поверхность (тела их родственников. – Прим. ред.), мы с уважением относимся к такому решению", – отметил Цивилев.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. Предварительно, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

В результате произошедшего погибли 52 человека. Затем в МЧС уточнили информацию: спасатели заявили, что жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

Позже стало известно, что один из спасателей выжил. Ему поставили диагноз "отравление угарным газом и переохлаждение". Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

Председатель СК Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства два уголовных дела по факту ЧП.