Прокуратура выявила нарушения на шести шахтах в Кузбассе

Фото: пресс-служба администрации правительства Кемеровской области

Кемеровская прокуратура обнаружила нарушения на шести горнодобывающих предприятиях региона в рамках проверки, организованной после ЧП на шахте "Листвяжная". Об этом сообщается на сайте управления Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу.

"Проверены шесть организаций, выявлены нарушения, связанные с эксплуатацией шахт, не отвечающих требованиям промышленной безопасности, продолжительностью непрерывного отдыха работников, необеспечением их средствами индивидуальной защиты, а также нарушения требований при производстве плановых и внеплановых инструктажей по технике безопасности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам проверки было возбуждено 28 административных дел о неверном содержании и использовании лифтов, эскалаторов, подъемных платформ и нарушениях требований охраны труда.

"Проверки организаций угольной сферы продолжаются, результаты находятся на контроле Генеральной прокуратуры", – добавили в ведомстве.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. Сообщалось, что очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

По последним данным, в результате аварии погибли 52 человека, в том числе шестеро спасателей. Еще 57 человек пострадали.

По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").

