Бастрыкин передал уголовные дела о трагедии на шахте "Листвяжная" в центральный аппарат СК

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства два уголовных дела о гибели 52 человек на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщает ТАСС.

Их соединят в одно производство. Расследование ведется по статьям "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц".

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. Сообщалось, что очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

Сообщалось о гибели 52 человек. Кроме того, пострадали 63 человека, из которых 50 были госпитализированы.

В Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим.

