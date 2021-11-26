Работы на шахте "Листвяжная" в Кузбассе продолжатся через трое суток – глава региона

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Работы на шахте "Листвяжная" будут возобновлены после заполнения горных выработок метаном для снижения риска взрыва, это займет примерно трое суток, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Об этом сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что на место прибыли три отделения военизированной горноспасательной части. В настоящее время они готовятся войти в шахту, чтобы выполнить изоляцию выработок и обеспечить их заполнение в объеме 257 тысяч кубических метров.

"Надо, чтобы уровень метана в этом объеме дошел больше двадцати процентов, когда риск взрыва уменьшается. Ориентировочно, по нашим прогнозам, это трое суток. После <...> будет принято решение о дальнейшем производстве работ на шахте", – сказал Цивилев.

По словам замглавы Минздрава Кемеровской области Виталия Хераскова, общее число пострадавших в результате аварии, по последним данным, составляет 63 человека, из которых 50 были госпитализированы.

"На 10 утра (06:00 по московскому времени) сегодняшнего дня у нас обратившихся за медицинской помощью после ЧС – 63 человека, 13 из них назначено амбулаторное лечение, остальные пациенты госпитализированы в четыре стационара Кузбасса", – цитирует Хераскова ТАСС.

Он отметил, что 11 горноспасателей, пострадавших в ходе работ на "Листвяжной", находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести в результате отравления угарным газом. Все они были госпитализированы.

"Среди госпитализированных тяжелых пациентов нет. Динамика у всех горноспасателей на утро сегодняшнего дня положительная, все они в сознании, в контакте. Опасений за их жизни у нас нет", – сказал Херасков.

Временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян, в свою очередь, встретился с родственниками погибших горняков. По его словам, для продолжения поисковой операции и ликвидации аварии межведомственный штаб выработает оптимальные решения. Он отметил, что в настоящее время на "Листвяжной" работают три отделения горноспасателей.

"Они берут пробы воздуха, чтобы определить, есть ли угроза взрыва или нет. Вчера она была", – напомнил Чуприян.

По его словам, в течение ближайших суток ситуация на шахте улучшиться не может.

"Кроме того, мы максимально должны вытеснить кислород, чтобы не допустить взрыв", – пояснил Чуприян.

Он заверил родственников горняков, что до них будет доводиться актуальная информация об обстановке на шахте и принимаемых мерах.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. Сообщалось, что очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

По последним данным, в результате аварии погибли 52 человека, в том числе шестеро спасателей.

По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").

