Шахтер рассказал о храбрости своих коллег во время ЧП на шахте "Листвяжная"

Фото: ТАСС/Максим Киселев

Сотрудник шахты "Листвяжная" в Кузбассе рассказал о подвиге своих коллег. Его слова приводит портал "Сиб.фм".

По словам шахтера, его коллеги сразу побежали внутрь шахты в первые секунды происшествия. Им удалось спасти около 10 человек.

"Они были очень отважны, знаете, правда, плакать хочется", – сказал очевидец.

При этом свидетель отметил, что не попал в шахту в утреннюю смену, так как засиделся в соцсетях.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. По некоторым данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

Спустя некоторое время после начала спасательной операции отделение горноспасателей, которое направили для поиска горняков в шахте "Листвяжная", перестало выходить на связь. Спасатели должны были выйти на связь после сигнала о риске взрыва. Концентрация метана превысила предельные значения на 6%.

Тела троих горноспасателей, которые пропали в ходе ликвидации происшествия в шахте "Листвяжная", нашли. Таким образом, общее число погибших в результате задымления в шахте возросло до 14 человек. Пострадали еще свыше 50 человек, судьба еще 35 шахтеров остается неизвестной.

По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил трехдневный траур по погибшим.

