Названа предварительная причина ЧП на кузбасской шахте "Листвяжная"

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства Кемеровской области

Причиной происшествия на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области мог стать взрыв метана. Об этом сообщил замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

"Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар", – цитирует Демешина ТАСС.

По его словам, удар травмировал людей, которые не смогли выбраться.

Для расследования причин произошедшего, отметил Демешин, прибыли следователи СК РФ из Москвы.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. По некоторым данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

Спустя некоторое время после начала спасательной операции отделение горноспасателей, которое направили для поиска горняков в шахте "Листвяжная", перестало выходить на связь. Спасатели должны были выйти на связь после сигнала о риске взрыва. Концентрация метана превысила предельные значения на 6%.

Тела троих горноспасателей, которые пропали в ходе ликвидации происшествия в шахте "Листвяжная", нашли. Таким образом, общее число погибших в результате задымления в шахте возросло до 14 человек. Пострадали еще свыше 50 человек, судьба еще 35 шахтеров остается неизвестной.

По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил трехдневный траур по погибшим.

