Названа предварительная причина ЧП на кузбасской шахте "Листвяжная"

21:09
Фото: ТАСС/пресс-служба правительства Кемеровской области
Причиной происшествия на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области мог стать взрыв метана. Об этом сообщил замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин.
"Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар", – цитирует Демешина ТАСС.
По его словам, удар травмировал людей, которые не смогли выбраться.
Для расследования причин произошедшего, отметил Демешин, прибыли следователи СК РФ из Москвы.
Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. По некоторым данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.
Спустя некоторое время после начала спасательной операции отделение горноспасателей, которое направили для поиска горняков в шахте "Листвяжная", перестало выходить на связь. Спасатели должны были выйти на связь после сигнала о риске взрыва. Концентрация метана превысила предельные значения на 6%.
Тела троих горноспасателей, которые пропали в ходе ликвидации происшествия в шахте "Листвяжная", нашли. Таким образом, общее число погибших в результате задымления в шахте возросло до 14 человек. Пострадали еще свыше 50 человек, судьба еще 35 шахтеров остается неизвестной.
По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил трехдневный траур по погибшим.
Чуприян заявил об отсутствии данных о взрыве в шахте в Кузбассе
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