Отделение горноспасателей перестало выходить на связь в шахте "Листвяжная"

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Отделение горноспасателей, которое направили для поиска горняков в шахте "Листвяжная", перестало выходить на связь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МЧС.

"Организованы их поиски", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, спасатели должны были выйти на связь после сигнала о риске взрыва. Концентрация метана превысила предельные значения на 6%.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. По некоторым данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

В результате ЧП, по последним данным, погибли 11 человек, еще 60 пострадали. Всего в шахте находились 285 человек, вывести на поверхность на данный момент удалось 239.

По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").

В результате трагедии губернатор области Сергей Цивилев объявил трехдневный траур по погибшим.