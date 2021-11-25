Шахтер раскрыл подробности трагедии в Кузбассе

Фото: ТАСС/Максим Киселев

Шахтер Руслан Клементьев рассказал о подробностях трагедии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Об этом сообщает "Звезда".

Мужчина отметил, что после взрыва из шахты успели спастись те, кто приехал работать в первую смену.

"Я приехал в первую смену, должен был менять третью смену. Ко второй вахте мы приехали с мужиками, произошел взрыв. Те, кто приехал на первую вахту, успели спастись, не доходя до рабочего места", – рассказал шахтер.

По словам Клементьева, во время задымления некоторые работники шахты выходили сами, а некоторых выносили. При этом у всех работников должно было быть средство самоспасения, в случае ЧП шахтер должен его включать.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. По некоторым данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

В результате ЧП, по последним данным, погибли 11 человек, еще 60 пострадали. Всего в шахте находились 285 человек, вывести на поверхность на данный момент удалось 239.

По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").

В результате трагедии губернатор области Сергей Цивилев объявил трехдневный траур по погибшим.

