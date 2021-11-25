В Кузбассе нашли тела троих погибших в ходе ликвидации ЧП в шахте горноспасателей

Фото: ТАСС/Максим Киселев

В Кузбассе нашли троих горноспасателей, которые пропали в ходе ликвидации происшествия в шахте "Листвяжная". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию шахты.

Об остальных пропавших на данный момент ничего неизвестно.

Таким образом, общее число погибших в результате задымления в шахте возросло до 14 человек.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. По некоторым данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

Спустя некоторое время после начала спасательной операции отделение горноспасателей, которое направили для поиска горняков в шахте "Листвяжная", перестало выходить на связь. Спасатели должны были выйти на связь после сигнала о риске взрыва. Концентрация метана превысила предельные значения на 6%.

В результате ЧП, по последним данным, пострадали 60 человек. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Губернатор области Сергей Цивилев объявил трехдневный траур по погибшим.

