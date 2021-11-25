Судьба 35 шахтеров остается неизвестной после ЧП на кузбасской шахте "Листвяжная"

Фото: ТАСС/Максим Киселев

Судьба 35 шахтеров до сих пор остается неизвестной после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна.

По его словам, спасатели приостановили ликвидацию последствий до утра.

"Оперативная пауза связана с тем, что ухудшается газодинамическая обстановка в шахте, растет концентрация метана", – отметил Чуприян.

Комментируя шансы на спасение оставшихся шахтеров, Чуприян заявил, что срок работы дыхательного аппарата составляет четыре часа.

Он также подчеркнул, что у министерства нет данных о взрыве на шахте.

"Я такими сведениями не обладаю. Вся приборная сеть объективного контроля нарушена взрывом. Спасатели таких данных не подтверждают", – сказал Чуприян, отвечая на вопрос, был ли второй взрыв.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, в свою очередь, сообщил, что в результате происшествия пострадал 51 человек. Из них 13 лечатся амбулаторно, а 38 – госпитализированы. При этом ранее сообщалось о 60 пострадавших.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. По некоторым данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

Спустя некоторое время после начала спасательной операции отделение горноспасателей, которое направили для поиска горняков в шахте "Листвяжная", перестало выходить на связь. Спасатели должны были выйти на связь после сигнала о риске взрыва. Концентрация метана превысила предельные значения на 6%.

Тела троих горноспасателей, которые пропали в ходе ликвидации происшествия в шахте "Листвяжная", нашли. Таким образом, общее число погибших в результате задымления в шахте возросло до 14 человек.

По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Цивилев объявил трехдневный траур по погибшим.

