В Кузбассе задержали директора шахты "Листвяжная" и его заместителя

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Директора шахты "Листвяжная" и его первого заместителя задержали по уголовному делу о гибели 11 рабочих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

"Следственными органами задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка", – сообщили в СК.

В ближайшее время задержанным предъявят обвинение.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. По некоторым данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

Спустя некоторое время после начала спасательной операции отделение горноспасателей, которое направили для поиска горняков в шахте "Листвяжная", перестало выходить на связь. Спасатели должны были выйти на связь после сигнала о риске взрыва. Концентрация метана превысила предельные значения на 6%.

Тела троих горноспасателей, которые пропали в ходе ликвидации происшествия в шахте "Листвяжная", нашли. Таким образом, общее число погибших в результате задымления в шахте возросло до 14 человек. Пострадали еще свыше 50 человек, судьба еще 35 шахтеров остается неизвестной.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил трехдневный траур по погибшим.

