Жена погибшего на шахте в Кузбассе рассказала о пожаре за 10 дней до ЧП

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Жена погибшего на шахте "Листвяжная" в Кузбассе Бориса Пиялкина рассказала, что за 10 дней до трагедии там случился пожар, который горняки потушили сами. Об этом сообщает РИА Новости.

"Пятнадцатого они не стушевались и сами, своими силами тушили в шахте пожар. Прошло буквально несколько дней, и теперь мужа моего нет. И все это знали. Роспотребнадзор все проверял. И что они там проверяли?" – возмутилась женщина.

По ее словам, уровень метана в шахте зашкаливал, о чем сигнализировали датчики на груди, однако шахтеры, в том числе и ее муж, смачивали их водой, чтобы те не пищали, и продолжали работать. Она также добавила, что ее супруг был опытным горняком, стаж которого насчитывал 30 лет.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. Сообщалось, что очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

По последним данным, в результате аварии погибли 52 человека, в том числе шестеро спасателей.

По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").

