Власти Кузбасса увеличили суммы выплат семьям погибших и пострадавшим на "Листвяжной"

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Правительство Кузбасса назначило дополнительные компенсационные выплаты семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва на шахте "Листвяжная". Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Семьи погибших получат еще по 1 миллиону рублей, пострадавшие, получившие тяжкий вред, – по 400 тысяч рублей, средний и легкий – по 200 тысяч рублей.

"Сразу после аварии область и муниципалитеты уже выплатили по 250 тысяч рублей семьям погибших, проходящим лечение в больнице – 150 тысяч рублей, лечащимся амбулаторно – 75 тысяч рублей", – написал Цивилев в своем телеграм-канале.

О задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове стало известно утром 25 ноября. По предварительным данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

В результате аварии погиб 51 человек, еще 99 пострадали.

Председатель СК Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства два уголовных дела по факту ЧП.