Тела 18 горняков обнаружили на шахте "Листвяжная"

Фото: ТАСС/пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Спасатели обнаружили на шахте "Листвяжная" тела 10 горняков, местонахождение еще 8 тел подтверждено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"В ходе проведения разведки в лаве и прилегающих к ней горных выработках обнаружены 10 погибших шахтеров, также подтверждено местонахождение 8 ранее обнаруженных погибших горнорабочих", – говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что в настоящее время транспортировка тел на поверхность приостановлена из-за резкого ухудшения атмосферы в шахте.

Как сообщил командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше, исследование проб воздуха из шахты подтвердило, что в забое произошел взрыв метана, есть риски повторного взрыва.

По его словам, в связи с этим было принято решение остановить работы горноспасателей.

"Наличие огня, взрывоопасной концентрации газа, наличие кислорода постоянно ставят нас в ситуацию, когда взрыв может произойти в любую минуту", – сказал Ше, добавив, что планируется отсечь блок для создания преград, чтобы перекрыть доступ к очагу пожара, который может находиться в подготовительном забое.

Трагедия на шахте "Листвяжная" в городе Белове произошла 25 ноября. Жертвами взрыва стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

Один из спасателей, которого первоначально признали погибшим, выжил. Ему поставили диагноз "отравление угарным газом и переохлаждение". Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

Согласно последним данным, всего при аварии на шахте пострадали 96 человек, включая 43 горноспасателей.

Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету РФ разобраться в причинах аварии на шахте "Листвяжная". Глава государства также выразил соболезнования близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

