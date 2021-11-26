Путин поручил следственным органам разобраться в трагедии на "Листвяжной"

Фото: ТАСС/Мария Пименова

Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету РФ разобраться в причинах аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом президент РФ сообщил в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности России, передает ТАСС.

Открывая мероприятие, глава государства выразил соболезнования семьям погибших в результате ЧП, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Президент отметил, что для поддержки пострадавших и семей погибших правительство РФ и региональные власти должны сделать все необходимое. По данной теме Путин находится на постоянной связи с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

"Я прошу правительство РФ, региональные власти сделать все для того, чтобы поддержать пострадавших людей и семьи погибших", – сказал президент РФ.

Глава государства также обратил внимание на то, что разбираться в ситуациях обычно начинают, когда происходит трагедия, но чтобы такого не случалось, необходимы системная работа и контроль.

"У нас как только происходят подобные печальные трагические события, так мы начинаем сразу искать причину произошедшего. Нужно, чтобы ничего подобного в будущем не происходило. А для этого нужна системная работа и контроль за ранее принятыми решениями", – отметил президент.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. Предварительно, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

Сообщалось, что в результате произошедшего погибли 52 человека. Затем в МЧС уточнили информацию: спасатели заявили, что жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

Позже стало известно, что один из спасателей выжил. Ему поставили диагноз "отравление угарным газом и переохлаждение". Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

Председатель СК Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства два уголовных дела по факту ЧП.

