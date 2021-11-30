Число пострадавших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" увеличилось до 96

Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса/ТАСС

Число пострадавших в результате взрывов метана на шахте "Листвяжная" увеличилось, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Он уточнил, что всего при аварии на шахте пострадали 96 человек, включая 43 горноспасателей.

Кроме того, в течение суток обнаружены тела 11 погибших шахтеров. Их подняли на поверхность. Ранее уже были подняты тела 11 погибших – 8 шахтеров и 3 спасателей.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. Предварительно, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

Сообщалось, что в результате произошедшего погибли 52 человека. Затем в МЧС уточнили информацию: спасатели заявили, что жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

Один из спасателей выжил. Ему поставили диагноз "отравление угарным газом и переохлаждение". Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

Председатель СК Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства два уголовных дела по факту ЧП.