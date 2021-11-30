В МЧС сообщили о возгорании на нескольких участках шахты "Листвяжная" в Кузбассе

10:59
Фото: ТАСС/пресс-служба администрации правительства Кузбасса
На нескольких участках шахты "Листвяжная", где на прошлой неделе произошла авария, обнаружено возгорание, заявил временно исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян. Об этом сообщает ТАСС.
Он пояснил, что пробы воздуха, взятые внутри и снаружи шахты, показали пятикратное возрастание уровня содержания оксида углерода.
"Ацетилен также вырос. Рост ацетилена и углерода означает то, что в некоторых точках шахты происходит горение", – сказал Чуприян.
В связи с повышением уровня ацетелена накануне была приостановлена работа спасателей на шахте.
Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. Предварительно, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.
В результате произошедшего погиб 51 человек, среди которых 46 шахтеров и 5 горноспасателей. Еще 96 человек, включая 43 горноспасателей, пострадали.
Председатель СК Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства два уголовных дела по факту ЧП.
В МЧС назвали причину гибели спасателей на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
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