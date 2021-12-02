Путин поручил детально разобраться в каждом случае с погибшими в шахте "Листвяжная"

15:55
Фото: пресс-служба администрации правительства Кузбасса/ТАСС
Владимир Путин поручил правительству РФ и региональным властям детально разобраться в каждом случае с погибшими и пострадавшими в шахте "Листвяжная" в Кузбассе.
"Хорошо об этом знаю по прежним трагическим событиям подобного рода. Здесь нельзя руководствоваться исключительно бумажными инструкциями", – сказал глава государства на совещании о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области.
Путин призвал учитывать ситуации в семьях погибших. Также он заявил о недопустимости эксплуатации мужества, жизни и здоровья шахтеров, чья работа связана с повышенной опасностью.
"Это персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства: и руководителей предприятий, и представителей контрольно-надзорных органов, и собственников, тех, кто в погоне за прибылью или по каким-то другим причинам игнорирует, пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску", – отметил президент.
По словам главы государства, авария в шахте произошла из-за ряда нарушений правил и техники безопасности.
О задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове стало известно утром 25 ноября. По предварительным данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.
В результате аварии погиб 51 человек, еще 99 пострадали. Глава СК Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства два уголовных дела по факту ЧП.
Число пострадавших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выросло до 99 человек
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