Генпрокуратура РФ проверит шахты в 10 угольных регионах России

Фото: ТАСС/МЧС России

На угольных шахтах в 10 регионах страны проведут проверки. Соответствующее решение принял генеральный прокурор России Игорь Краснов, передает ТАСС.

"С учетом многочисленности фактов несоблюдения законодательства мной принято решение о проведении масштабных проверок", – сказал Краснов на совещании у Владимира Путина.

Надзорные органы планируют проверить шахты, расположенные в Коми, Якутии, Тыве, Приморском и Хабаровском крае, Самарской, Сахалинской, Ростовской, Челябинской областях, а также на Чукотке.

О трагедии на шахте "Листвяжная" в городе Белове стало известно 25 ноября. Очаг пожара, по предварительной информации, находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

В результате аварии погиб 51 человек, еще 99 пострадали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по двум статьям. Его материалы переданы в центральный аппарат Следственного комитета.

Кроме того, в отношении руководства шахты прокуратурой возбуждены 25 административных дел.

