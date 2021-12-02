Генпрокуратура РФ проверит шахты в 10 угольных регионах России

17:56
Фото: ТАСС/МЧС России
На угольных шахтах в 10 регионах страны проведут проверки. Соответствующее решение принял генеральный прокурор России Игорь Краснов, передает ТАСС.
"С учетом многочисленности фактов несоблюдения законодательства мной принято решение о проведении масштабных проверок", – сказал Краснов на совещании у Владимира Путина.
Надзорные органы планируют проверить шахты, расположенные в Коми, Якутии, Тыве, Приморском и Хабаровском крае, Самарской, Сахалинской, Ростовской, Челябинской областях, а также на Чукотке.
О трагедии на шахте "Листвяжная" в городе Белове стало известно 25 ноября. Очаг пожара, по предварительной информации, находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.
В результате аварии погиб 51 человек, еще 99 пострадали.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по двум статьям. Его материалы переданы в центральный аппарат Следственного комитета.
Кроме того, в отношении руководства шахты прокуратурой возбуждены 25 административных дел.
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