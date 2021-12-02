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Происшествия

17:28

Прокуратура возбудила 25 административных дел в отношении руководства шахты "Листвяжная"

происшествия регионы

Фото: ТАСС/пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Прокуратура возбудила 25 административных дел в отношении руководства шахты "Листвяжная". Об этом на совещании с Владимиром Путиным сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"Помимо возбужденных уголовных дел, прокурорами инициированы привлечение руководства шахты к административной ответственности и дисквалификация", – цитирует генпрокурора ТАСС.

О трагедии на шахте "Листвяжная" в городе Белове стало известно 25 ноября. По предварительной информации, пожар начался в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

В результате аварии погиб 51 человек, еще 99 пострадали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по двум статьям. Его материалы переданы в центральный аппарат Следственного комитета.

Число пострадавших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выросло до 99 человек

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