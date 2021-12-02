17:28
Фото: ТАСС/пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Прокуратура возбудила 25 административных дел в отношении руководства шахты "Листвяжная". Об этом на совещании с Владимиром Путиным сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"Помимо возбужденных уголовных дел, прокурорами инициированы привлечение руководства шахты к административной ответственности и дисквалификация", – цитирует генпрокурора ТАСС.
О трагедии на шахте "Листвяжная" в городе Белове стало известно 25 ноября. По предварительной информации, пожар начался в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.
В результате аварии погиб 51 человек, еще 99 пострадали.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по двум статьям. Его материалы переданы в центральный аппарат Следственного комитета.
Число пострадавших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выросло до 99 человек
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: