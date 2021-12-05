Число пострадавших на шахте "Листвяжная" возросло до 106 – СМИ

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Еще семь горноспасателей пострадали в ходе работ после аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, они госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Госпитализированы еще семь горноспасателей, предварительно в легкой степени тяжести, их обследуют", – сказал он.

Таким образом, общее число пострадавших в результате аварии на шахте выросло до 106. Ранее было известно о 99 пострадавших.

Трагедия произошла 25 ноября. На шахте "Листвяжная" в городе Белове случился взрыв. Жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по двум статьям. Его материалы переданы в центральный аппарат Следственного комитета.

Кроме того, в отношении руководства шахты "Листвяжная" прокуратурой было возбуждено 25 административных дел.