Еще 12 тел подняли на поверхность из шахты "Листвяжная" в Кузбассе

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Горноспасатели подняли на поверхность еще 12 тел погибших из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

По информации ведомства, работы на объекте продолжаются.

Трагедия произошла 25 ноября. На шахте "Листвяжная" в городе Белове случился взрыв. Жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

Председатель СК Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства два уголовных дела по факту ЧП.

По факту случившегося суд арестовал директора шахты Сергея Махракова и госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина. Обвинения также предъявили первому заместителю Махракова Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименку и другому инспектору Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову.

Позднее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на совещании с Владимиром Путиным сообщил, что в отношении руководства шахты "Листвяжная" прокуратурой было возбуждено 25 административных дел.

