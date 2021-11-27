Инспектора Ростехнадзора арестовали по делу о взрыве на шахте "Листвяжная"

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Главного госинспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина арестовали по обвинению в халатности по делу о гибели людей в шахте "Листвяжная". Такое решение принял Центральный суд Кемерова, сообщает ТАСС.

"Избрать меру пресечения Семыкину в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть до 26 января 2022 года", – огласил решение судья.

Ранее сообщилось, что представитель Следственного комитета РФ попросил суд арестовать директора шахты "Листвяжная" Сергея Махракова по обвинению в нарушении требований промышленной безопасности, что привело к гибели людей. Сам Махраков вину не признает.

Трагедия произошла 25 ноября. На шахте "Листвяжная" в городе Белове произошел взрыв.

Сообщалось, что в результате произошедшего погибли 52 человека. Затем в МЧС уточнили информацию: спасатели заявили, что жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

Позже стало известно, что один из спасателей выжил. Ему поставили диагноз "отравление угарным газом и переохлаждение". Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

Председатель СК Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства два уголовных дела по факту ЧП.

Кроме того, Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Следственному комитету РФ разобраться в причинах аварии на шахте "Листвяжная". Президент также отметил, что для поддержки пострадавших и семей погибших правительство РФ и региональные власти должны сделать все необходимое.